Сорокин летом может покинуть «Краснодар»

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин может покинуть кубанский клуб в межсезонье, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, Сорокин не входит в планы тренерского штаба Владимира Ивича. Сторона футболиста уже начала поиск нового клуба. Приоритет игрока — остаться в РПЛ.

В текущем сезоне Егор Сорокин принял участие в 11 матчах и отдал 3 голевые передачи. Контракт Сорокина с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2024 года.