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Сегодня, 06:25

Галямин: «Локомотив» играет в более открытый футбол, чем ЦСКА»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Галямин поделился мнением о предстоящем матче 5-го тура РПЛ против «Локомотива».

«Жду хорошей игры. Сыграет ли в пользу ЦСКА «фактор Николича», который раньше тренировал «Локомотив»? Да нет, все друг друга и так хорошо знают, столько раз между собой играли, прекрасно знают и сильные, и слабые стороны друг друга.

Мне кажется, «Локомотив» играет в более открытый футбол. ЦСКА же играет более рационально. Если будет быстрый гол, то игра раскроется. Наверное, после этого мы увидим ещё немало голов», – цитирует Vprognoze.ru Галямина.

ЦСКА сыграет против «Локомотива» в воскресенье, 18 августа. Начало игры – 17:30 по московскому времени.

Источник: Vprognoze.ru
Дмитрий Галямин
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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Краснодар – Пари НН
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