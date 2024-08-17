Галямин: «Локомотив» играет в более открытый футбол, чем ЦСКА»

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Галямин поделился мнением о предстоящем матче 5-го тура РПЛ против «Локомотива».

«Жду хорошей игры. Сыграет ли в пользу ЦСКА «фактор Николича», который раньше тренировал «Локомотив»? Да нет, все друг друга и так хорошо знают, столько раз между собой играли, прекрасно знают и сильные, и слабые стороны друг друга.

Мне кажется, «Локомотив» играет в более открытый футбол. ЦСКА же играет более рационально. Если будет быстрый гол, то игра раскроется. Наверное, после этого мы увидим ещё немало голов», – цитирует Vprognoze.ru Галямина.

ЦСКА сыграет против «Локомотива» в воскресенье, 18 августа. Начало игры – 17:30 по московскому времени.