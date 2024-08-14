В Италии сообщили, что Орсато отказался от работы в РФС через сутки после назначения

Бывший арбитр Даниэле Орсато отказался от работы в РФС, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 48-летний итальянец сначала дал согласие на предложение, но затем передумал без объяснения причин.

РФС объявил о вхождении Орсато в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) 13 августа.

Орсато начал профессиональную карьеру в 2006 году. Итальянец работал на чемпионатах Европы 2020 и 2024 годов и на чемпионате мира 2022-го. Также арбитр был назначен на финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» в 2020-м. В июне 2024 года Орсато завершил карьеру.