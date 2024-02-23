Барбоза: «Почему за иностранца будут платить налог, если за него уже платят?»

Агент Пауло Барбоза прокомментировал информацию о возможном введении налога на легионеров в РПЛ.

«Мне немного трудно, потому что нужно более конкретно понимать, как это будет выглядеть. Интересно основание — почему появляется такой налог? Платить налог за игрока, только потому, что он иностранец. Это будет отличать его положение в команде от других коллег, я имею ввиду российских футболистов. Это выглядит не очень разумно. Почему за иностранца будут платить налог, если за него уже платят, как и за всех остальных. Фундамент этого — почему?

В некоторых странах иностранец желающий играть, должен провести определенное количество матчей или игрового времени за местную сборную. А налог — это думаю, будет впервые в истории футбола», — цитирует «Спорт День За Днем» Барбозу.

21 февраля генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что вопрос введения налога на легионеров будет рассмотрен в течение полугода.

В феврале 2022 года колумнист «СЭ» Илья Казаков сообщал, что за каждую минуту, проведенную иностранцем на поле, клуб будет платить 5 или 10 тысяч рублей. Сколько именно, зависит от возраста: 5 тысяч — за легионера младше 23 лет, 10 тысяч — за остальных.