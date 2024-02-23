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23 февраля, 07:58

Барбоза: «Почему за иностранца будут платить налог, если за него уже платят?»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент Пауло Барбоза прокомментировал информацию о возможном введении налога на легионеров в РПЛ.

«Мне немного трудно, потому что нужно более конкретно понимать, как это будет выглядеть. Интересно основание — почему появляется такой налог? Платить налог за игрока, только потому, что он иностранец. Это будет отличать его положение в команде от других коллег, я имею ввиду российских футболистов. Это выглядит не очень разумно. Почему за иностранца будут платить налог, если за него уже платят, как и за всех остальных. Фундамент этого — почему?

В некоторых странах иностранец желающий играть, должен провести определенное количество матчей или игрового времени за местную сборную. А налог — это думаю, будет впервые в истории футбола», — цитирует «Спорт День За Днем» Барбозу.

21 февраля генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что вопрос введения налога на легионеров будет рассмотрен в течение полугода.

В феврале 2022 года колумнист «СЭ» Илья Казаков сообщал, что за каждую минуту, проведенную иностранцем на поле, клуб будет платить 5 или 10 тысяч рублей. Сколько именно, зависит от возраста: 5 тысяч — за легионера младше 23 лет, 10 тысяч — за остальных.

 
Вендел, Квинси Промес. Налог на легионеров — очень странная затея. Где плюсы?
Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/barboza-pochemu-za-inostrantsa-budut-platit-nalog-esli-za-nego-uzhe-zaplatili
Футбол
Паулу Барбоза
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 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
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10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
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 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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