Масалитин: «Химкам» будет тяжело в этом сезоне»

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин считает, что новички «Химок» 37-летний Денис Глушаков и 33-летний Антон Заболотный не готовы выдавать максимум.

«Это ветераны, они не будут выдавать максимум на протяжении всей игры. Может быть, отрезками по 60-70 минут смогут поддерживать свой уровень. Конечно, будет интересно посмотреть, на что они способны. Но «Химкам» будет тяжело в этом сезоне», – цитирует «Газета.Ru» Масалитина.

В первом туре нового сезона «Химки» сыграют с махачкалинским "Динамо". Игра состоится на «Арене Химки» в воскресенье, 21 июля, и начнется в 20.00 по московскому времени.