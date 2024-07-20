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Сегодня, 04:07

Масалитин: «Химкам» будет тяжело в этом сезоне»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин считает, что новички «Химок» 37-летний Денис Глушаков и 33-летний Антон Заболотный не готовы выдавать максимум.

«Это ветераны, они не будут выдавать максимум на протяжении всей игры. Может быть, отрезками по 60-70 минут смогут поддерживать свой уровень. Конечно, будет интересно посмотреть, на что они способны. Но «Химкам» будет тяжело в этом сезоне», – цитирует «Газета.Ru» Масалитина.

В первом туре нового сезона «Химки» сыграют с махачкалинским "Динамо". Игра состоится на «Арене Химки» в воскресенье, 21 июля, и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: «Газета.Ru»
Антон Заболотный
Валерий Масалитин
Денис Глушаков
Футбол
ФК Химки
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