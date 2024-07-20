Радченко: «Сейчас в «Зените» очень хорошая конкуренция в связи с приобретением новых футболистов»
Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от старта нового сезона в РПЛ.
«Говоря об ожиданиях от старта РПЛ, надо ориентироваться, наверное, на то, что «Зенит» показал в матче за Суперкубок против «Краснодара». Потому что тренерский штаб наверняка готовил команду к первому официальному матчу. Сейчас в команде очень хорошая конкуренция в связи с приобретением новых футболистов. А что касается матча в Самаре, то надо посмотреть, в каком состоянии будут «Крылья», будут ли они играть в своем стиле, как играли в последние годы, или против «Зенита» придумают что-то другое, понимая, что в открытом футболе петербуржцам сложно противостоять... Матч в любом случае будет интересным, потому что для каждой из команд будет важно начать сезон с победы», — цитирует «РБ Спорт» Радченко.
«Зенит» становился чемпионом России последние шесть лет. В первом туре РПЛ сезона-2024/25 команда Сергея Семака сыграет на выезде с «Крыльями Советов».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -