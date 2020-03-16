Валерий Масалитин: «Чалов откровенно не тянет»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал ничейный результат москвичей в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой» (0:0). Команда Виктора Гончаренко не может победить в пяти встречах подряд.

— Прямо говоря, очередная невнятная игра ЦСКА, дома так не играют и очки так не набирают, — цитирует Масалитина Rusfootball. — Возможно, в концовке матча «красно-синие» показали футбол, похожий на тот, что исповедуют когда хотят побеждать, но так можно играть и с первой минуты, учитывая уровень футболистов, учитывая фактор своего поля. Перед игрой казалось, что ЦСКА будет играть по-спортивному агрессивно, постарается вообще не дать шансов «Уфе» уехать домой с очками, но, к сожалению, этого я не увидел. Размеренная игра, мало движения в центре, мяч быстро не ходит, в атаке никто не обостряет, не обыгрывает, вскрывающих оборону передач нет. Было несколько комбинаций, но этого недостаточно. Команда, которая хочет играть и побеждать — дома так не играет.

Гончаренко слепо верит в Чалова и все, из раза в раз наступая себе на грабли, хотя Федор откровенно не тянет. Поменяй его, сократи ему практику, вдруг это поможет. Вот с «Ростовом» он вышел на замену, и хоть в итоге не забил важнейший пенальти, он выглядел активно. А так, в этом сезоне в большинстве матчей Чалов ничем не запомнился. Вышел Шкурин и оживил атаку ЦСКА, он цеплялся за мяч, открывался под передачи, создал два момента.