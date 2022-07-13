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Сегодня, 10:16

Валерий Карпин выступил за отмену закона о Fan ID

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин выступил за отмену закона о Fan ID.

4 июля карта болельщика стала доступна для оформления на «Госуслугах». Обязательным условием оформления Fan ID является регистрация на данном портале.

«Мое личное мнение — отменил бы этот закон. Но если почему-то нельзя отменить, надо править. Правки в законодательство нормальное явление. Всю жизнь это было и будет, это нормальное явление. Законы же меняются.
Сейчас такая ситуация, завтра она будет иной — почему, если мы видим проблему, нельзя отменить закон или его изменить? Почему нет? Почему нельзя подкорректировать закон? Сейчас дети не могут прийти на стадион с родителями, потому что у них нет Fan ID. Я гуляю на левом берегу Дона, увидел, что будет футбол, но пойти на стадион не могу, потому что у детей нет Fan ID. Аналогия — гуляю в парке, увидел карусель, но пойти не могу с ребенком, потому что у него нет документа. Или не могу пойти в кино. При покупке билетов на самолет есть градация по возрасту детей. Здесь, получается, все одинаковые. Если нельзя отменить, то, может быть, можно подкорректировать?», — приводит «РБ Спорт» слова Карпина.

Также специалист отреагировал на то, что две его дочери не могут получить Fan ID, потому что родились не в России.

«Супруга не жаловалась. Дарье позвонили и спросили, как обстоят дела с Fan ID. Она сказала, что не смогла пока что оформить детям документ. Это пока реально проблема... Fan ID — акция против беспорядков, в том числе зажжения файеров. Дети до 16 лет здесь при чем? Они самые злостные нарушители? Тогда зачем им оформлять Fan ID, зачем это же делать футболистам и тренерам? Да, у меня дети родились в другой стране, и так как у них нет русского свидетельства о рождении, получить Fan ID они не могут. Ок, пусть пока не ходят», — добавил Карпин.

21 июня в РПЛ сообщили, что карта болельщика будет обязательна для посещения пяти стадионов в начале сезона-2022/23 («Екатеринбург Арена», «Нижний Новгород», «Ростов Арена», «Солидарность Самара Арена» и «Фишт»). Остальные стадионы подключатся к проекту во второй половине предстоящего сезона.

Сезон-2022/23 в РПЛ стартует в пятницу, 15 июня. Первым матчем чемпионата станет игра «Химки» — «Зенит», начало которой запланировано на 20.00 (мск).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/interv-yu-valeriya-karpina-situatsiya-s-fan-id-kubok-ligi-sbornaya-rossii-tseli-rostova-na-sezon/
Валерий Карпин
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