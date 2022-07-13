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Сегодня, 10:25

Агент Николсона рассказал о состоянии игрока перед новым сезоном

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона рассказал «СЭ» о готовности игрока к новому сезону РПЛ.

«Как самочувствие Шамара после поражения в Суперкубке? Жизнь продолжается. «Зенит» был лучше в той игре. Команде придется приложить усилия, чтобы хорошо выступить в чемпионате. Будет ли Шамар физически готов к игре с «Ахматом»? Этот вопрос надо задавать клубу», — сказал Портега «СЭ».

25-летний Николсон играет за красно-белых с января 2022 года. В прошлом сезоне он провел 15 матчей за «Спартак», забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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