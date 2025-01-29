Карпин — о самой памятной победе в «Спартаке»: «До сих пор перед глазами убитый горем «Бернабеу»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Карпин в интервью «СЭ» вспомнил самую памятную победу в московской команде.

— Какая из множества побед «Спартака» вспоминается как самый яркий праздник?

— Чего стоит 3:1 в Мадриде с могучим «Реалом»! До сих пор перед глазами убитый горем переполненный «Сантьяго Бернабеу», вдоль притихших трибун которого мы бежим, обезумев от радости. К счастью, таких моментов спартаковский футбол подарил немало... Или матч с «Наполи» в Кубке чемпионов, когда в серии пенальти я должен был бить первым. Замерли переполненные «Лужники», мне 21, сердце ухает от волнения. Да еще вратарь итальянцев слегка улыбается: ну давай, парень, покажи, что ты там умеешь? Бью — мяч в сетке! А дальше и у ребят пошло.

До кучи счастливых моментов вспомню ничью с роскошной «Барселоной», блиставшей такими футбольными гигантами, как Стоичков, Ромарио, Лаудруп, Куман... Которые, уверенно ведя в счете, уже готовились праздновать победу. Но мы все-таки им настроение подпортили. Начал атаку Ледяхов, который, стоя спиной к воротам, все-таки нашел меня на линии штрафной. И я, приняв мяч на грудь, с ходу бью в угол — 2:2! Гол самой «Барсе», когда казалось, что все уже потеряно — это и есть настоящее счастье по-спартаковски!