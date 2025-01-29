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Сегодня, 16:45

Карпин — о самой памятной победе в «Спартаке»: «До сих пор перед глазами убитый горем «Бернабеу»

Александр Львов
Обозреватель
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Карпин в интервью «СЭ» вспомнил самую памятную победу в московской команде.

— Какая из множества побед «Спартака» вспоминается как самый яркий праздник?

— Чего стоит 3:1 в Мадриде с могучим «Реалом»! До сих пор перед глазами убитый горем переполненный «Сантьяго Бернабеу», вдоль притихших трибун которого мы бежим, обезумев от радости. К счастью, таких моментов спартаковский футбол подарил немало... Или матч с «Наполи» в Кубке чемпионов, когда в серии пенальти я должен был бить первым. Замерли переполненные «Лужники», мне 21, сердце ухает от волнения. Да еще вратарь итальянцев слегка улыбается: ну давай, парень, покажи, что ты там умеешь? Бью — мяч в сетке! А дальше и у ребят пошло.

До кучи счастливых моментов вспомню ничью с роскошной «Барселоной», блиставшей такими футбольными гигантами, как Стоичков, Ромарио, Лаудруп, Куман... Которые, уверенно ведя в счете, уже готовились праздновать победу. Но мы все-таки им настроение подпортили. Начал атаку Ледяхов, который, стоя спиной к воротам, все-таки нашел меня на линии штрафной. И я, приняв мяч на грудь, с ходу бью в угол — 2:2! Гол самой «Барсе», когда казалось, что все уже потеряно — это и есть настоящее счастье по-спартаковски!

Олег Романцев и&nbsp;Валерий Карпин. Победа над «Реалом», драма в Антверпене, первое чемпионство. Карпин и Романцев вспоминают время в «Спартаке»

Валерий Карпин
ФК Спартак (Москва)
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«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
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«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
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Спартак – Оренбург
 - : -
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Алексей Батраков

Локомотив

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Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
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Бителло

Динамо

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Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

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