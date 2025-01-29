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Тимошенко: «Морозов заходил в раздевалку после каждой игры «Акрона»

Даниил Аршавский
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Нападающий «Родины» Иван Тимошенко, рассказал, как владелец «Акрона» Павел Морозов участвует в жизни тольяттинской команды

«После каждой игры Морозов заходил в раздевалку. Не важно, выиграли или проиграли, всегда находил слова поддержки. Благодарил за игру. Проходил и всем пожимал руки. Он всегда рядом и помогает, если что-то требуется команде. В кратчайшие сроки старается это сделать», — цитирует Тимошенко «РБ Спорт».

Тимошенко выступает за «Родину» на правах аренды из «Акрона». В нынешнем сезоне форвард провел 16 матчей в составе команды из Тольятти и отметился 2 голами и 2 результативными передачами.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Родина
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
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Химки – Факел
 - : -
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Спартак – Оренбург
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