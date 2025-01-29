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Сегодня, 16:50

Карпин назвал задачу «Ростова» на остаток сезона РПЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин в интервью РЕН ТВ, посвященному совместному проекту «СЭ» и «Медиалогии» «Самые медийные лица российского спорта 2024 года», ответил на вопрос о целях клуба из Ростова-на-Дону на оставшуюся часть сезона.

«Именно конкретно если говорить про «Ростов» задача у нас, как я всегда говорил, говорю и буду говорить, для начала — обезопасить себя, набрать как можно большее количество очков в первой части чемпионата. Во второй части чемпионата уже в более расслабленном состоянии можно замахнуться на что-то большее. На 100 процентов еще не выполнили. Но первая цель, так скажем, близка», — сказал Карпин РЕН ТВ.

После 18 туров «Ростов» занимает седьмое место в чемпионате России с 26 очками. Команда Валерия Карпина на 13 очков отстает от лидирующего «Краснодара».

Валерий Карпин
ФК Ростов
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«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
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Пари НН – Акрон
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
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Мирлинд Даку

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 9
П
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Бителло

Динамо

 8
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Маркус Вендел

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 8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

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Муталип Алибеков

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