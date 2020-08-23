Валерий Карпин: «Удаление всегда помогает, но бывают случаи, когда помогает, но наоборот»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итог встречи 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:0).

— Выиграли, три очка взяли — это то, что нам сейчас было нужно, потому что команда не добрала очков в матче с «Зенитом» и «Динамо». Сегодня, слава богу, получилось взять, хотя не реализовали некоторое количество моментов, — цитирует тренера сайт «Ростова».

— Сложно ли тактически выстраивать игру против «Уфы»? Всем известно, что эта команда хорошо обороняется, помогло ли удаление?

— Удаление всегда помогает, но бывают случаи, когда помогает, но наоборот, то есть команда расслабляется, поэтому могу сказать, что ребята молодцы, продолжали гнуть свою линию, никто не расслабился, получилось забить.

— Можно ли сказать, что «Ростову» наконец удалось прекратить череду не реализации действий?

— Нет, я бы так еще не говорил. Четыре-пять было моментов сегодня стопроцентых, один из них реализовали. У Мамаева пару моментов было хороших. Над этим надо работать.

— Полоз не тренировался вместе с командой, но на поле появился уже на 64 минуте, чем было продиктовано такое решение? И как вы оцениваете первую игру Полоза в нашей команде?

— Те качества, которые у него есть, он сразу показал. Понятно, что взаимопонимания и того, что мы требуем от нападающих, еще нет, но это нормально. Вышел, помог, то, что в его силах было — сделал.

— Зайнутдинов сегодня действовал ниже, чем обычно, почему? И как вам вообще игра в этом сезоне?

— Очень достойно, очень прилично. Да, номинально, так скажем, играл левого защитника, но мы понимали, что больше времени он будет проводить в атаке.