Валерий Карпин: "Ростов" переиграл "Спартак" за счет забитых голов, не забили – не выиграли бы. Ну из за счет удачи, дисциплины"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после матча 23-го тура премьер-лиги против "Спартака" (2:1) заявил, что его команде удалось одержать победу за счет забитых голов, удачи и дисциплины. Он также отметил, что это была тяжелая игра.

– За счет чего "Ростов" переиграл "Спартак"?

– За счет забитых голов. Не забили – не выиграли бы. За счет удачи, дисциплины. Все равно было очень тяжело, – сказал Карпин в эфире канала "Матч Премьер".

– Почему у "Ростова" на большие команды всегда запредельный настрой? Что вы такого говорите команде?

– Чисто психологический момент. Вы любите говорить, что тренер настроил или настроил футболистов. Они не профессиональные футболисты, если их нужно настраивать на игры.

– Вы же как-то настраивали команду в перерыве?

– Не настраивал, а скорее наоборот, успокаивал, наверное лучше так сказать. Многие моменты в первом тайме были из-за нашей нервозности, один поскользнулся, в передаче в штрафную два раза ошиблись. Сами ошибаемся и идет нагнетание у штрафной, и идет какая-то запара. Наоборот нужно спокойнее.

– Можно ли сказать, что "Ростов" выиграл эту игру благодаря заменам?

– Замены усиливают, да, так было во многих матчах. Запланированные замены для того, чтобы усилить игру. И слава Богу, так и получается пока.

– Как вы оцените игру Глебова? Заменили из-за того, что он устал или что на карточке висел?

– И то, и другое. Из-за усталости он мог получить вторую карточку. Думаю, что сыграл так, как мы от него ожидали.

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