Валерий Карпин: «Понравилась реакция команды и болельщиков на разгром от «Зенита»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Сочи» (2:0) в матче 14-го тура РПЛ. «Ростов» проводил первую игру после разгрома в предыдущем туре от «Зенита» (1:6).

— Первый тайм очень понравился, второй не понравился совсем. Допустили моменты у своих ворот, — цитирует официальный сайт «Ростова» Карпина. — Считаю, что это связано с выплеском большого количества эмоций в начале игры.

— «Ростову» было сложно готовиться к «Сочи» после поражения от «Зенита»?

— С одной стороны сложно, с другой — отношение футболистов на этой неделе было другим. Все хотели себя показать, поэтому я не поменял состав, чтобы у каждого был шанс реабилитироваться. Мне очень понравилась реакция команды и болельщиков на поражение. Благодарен за поддержку.

— Можно сказать, что та игра даже помогла «Ростову»?

— Да, помогло встряхнуться и опуститься на землю. Ребята начали немного отрываться от реальности, но теперь все поняли, что так к игре нельзя относиться.

— Каковы сроки возвращения Рагнара Сигурдссона?

— Он уже на этой неделе возобновит тренировки с командой. К игре с «Краснодаром» Рагнар будет готов, но это не точно.