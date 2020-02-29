Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 20-го тура Тинькофф — чемпионата России против «Ахмата» (1:1) подвел итоги встречи и ответил на вопросы журналиста. Игра прошла в Грозном.

— Конечно, недоволен результатом, — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер». — К ребятам предъявить претензии вообще не могу. Почему «Ростов» играл без замен? Не было их потому, что не было необходимости в них. Менять ради того, чтобы менять — зачем это делать? Вы игру смотрели, наверное? Делайте выводы. Работа судей? РФС запретил нам говорить про судей. Была игра на выезде, а вы дальше думайте.

На 64-й минуте у «Ахмата» удалили защитника Максима Ненахова за фол на форварде «Ростова» Элдоре Шомуродове, но красная карточка была отменена после просмотра видеоповтора.

«Ростов» — об игре с «Ахматом»: «Ничья со странным послевкусием»