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Валерий Карпин — о судействе в матче с «Ахматом»: «Была игра на выезде, а вы дальше думайте»

21:50
Валерий Карпин. Фото ФК «Ростов»
Валерий Карпин. Фото ФК «Ростов»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 20-го тура Тинькофф — чемпионата России против «Ахмата» (1:1) подвел итоги встречи и ответил на вопросы журналиста. Игра прошла в Грозном.

— Конечно, недоволен результатом, — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер». — К ребятам предъявить претензии вообще не могу. Почему «Ростов» играл без замен? Не было их потому, что не было необходимости в них. Менять ради того, чтобы менять — зачем это делать? Вы игру смотрели, наверное? Делайте выводы. Работа судей? РФС запретил нам говорить про судей. Была игра на выезде, а вы дальше думайте.

На 64-й минуте у «Ахмата» удалили защитника Максима Ненахова за фол на форварде «Ростова» Элдоре Шомуродове, но красная карточка была отменена после просмотра видеоповтора.

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