В официальном Twitter «Ростова» после ничейного результата в матче 20-го тура Тинькофф — чемпионата России с «Ахматом» (1:1) появился новый пост.

«Ничья со странным послевкусием», — написано в Twitter «Ростова».

На 64-й минуте у «Ахмата» удалили защитника Максима Ненахова, но красная карточка была отменена после просмотра видеоповтора.

5?9? Красная за фол на Шомуродове и опаснейший штрафной у ворот хозяев.#АхматРостов 1:1 — Football Club Rostov (@rostovfc) February 29, 2020

6?3? Уже очень большая пауза в игре. ВАР смотрят ассистенты судьи.#АхматРостов 1:1 — Football Club Rostov (@rostovfc) February 29, 2020