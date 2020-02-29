«Ростов» — об игре с «Ахматом»: «Ничья со странным послевкусием»
21:25
В официальном Twitter «Ростова» после ничейного результата в матче 20-го тура Тинькофф — чемпионата России с «Ахматом» (1:1) появился новый пост.
«Ничья со странным послевкусием», — написано в Twitter «Ростова».
Ничья со странным послевкусием ?#АхматРостов pic.twitter.com/iU3kGnj4ii— Football Club Rostov (@rostovfc) February 29, 2020
На 64-й минуте у «Ахмата» удалили защитника Максима Ненахова, но красная карточка была отменена после просмотра видеоповтора.
5?9? Красная за фол на Шомуродове и опаснейший штрафной у ворот хозяев.#АхматРостов 1:1— Football Club Rostov (@rostovfc) February 29, 2020
6?3? Уже очень большая пауза в игре. ВАР смотрят ассистенты судьи.#АхматРостов 1:1— Football Club Rostov (@rostovfc) February 29, 2020
6?5? Отмена красной и штрафного. Почему интересно? Кажется, что офсайда не было, а нарушение явнейшее ???#АхматРостов 1:1— Football Club Rostov (@rostovfc) February 29, 2020