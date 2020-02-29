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«Ростов» — об игре с «Ахматом»: «Ничья со странным послевкусием»

21:25
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В официальном Twitter «Ростова» после ничейного результата в матче 20-го тура Тинькофф — чемпионата России с «Ахматом» (1:1) появился новый пост.

«Ничья со странным послевкусием», — написано в Twitter «Ростова».

На 64-й минуте у «Ахмата» удалили защитника Максима Ненахова, но красная карточка была отменена после просмотра видеоповтора.

Ахмат — Ростов

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