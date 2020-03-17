Валерий Карпин — о приостановке РПЛ: «Остановили и остановили. Где-то будут выходные, где-то тренировки»
15:59
Гланый тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал приостановку чемпионата России из-за коронавируса.
Ранее стало известно, что РПЛ приостановил проведение матчей до 10 апреля.
— Воспринимаю как должное, — цитирует Карпина РИА Новости. — Остановили и остановили, как можно по-другому воспринимать. Где-то будут выходные у команды, где-то тренировки. Когда игроки уезжают на сборы, тут то же самое.
Распределение мест в турнире? Надо смотреть по развитию событий.
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