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Валерий Карпин — о приостановке РПЛ: «Остановили и остановили. Где-то будут выходные, где-то тренировки»

15:59
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Гланый тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал приостановку чемпионата России из-за коронавируса.

Ранее стало известно, что РПЛ приостановил проведение матчей до 10 апреля.

— Воспринимаю как должное, — цитирует Карпина РИА Новости. — Остановили и остановили, как можно по-другому воспринимать. Где-то будут выходные у команды, где-то тренировки. Когда игроки уезжают на сборы, тут то же самое.

Распределение мест в турнире? Надо смотреть по развитию событий.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200317/1568732236.html

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