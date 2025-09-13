Жуков считает, что в эпизоде со вторым голом Бителло было нарушение на Маркиньосе

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью команды в матче 8-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2).

«Интересный матч, обе команды стремились к победе. Конечно, не без ошибок прошла встреча. Оборона «Динамо» допустила результативную ошибку, Максименко проспал первый гол. Второй мяч Бителло? Похоже, что было нарушение на Маркиньосе. Но вот на счет отмены гола не знаю. Прошло много времени после того эпизода», — сказал Жуков «СЭ».

«Динамо» набрало 9 очков и занимает 8-е место в таблице РПЛ. Команда Валерия Карпина 21 сентября сыграет в гостях с «Оренбургом» в 9-м туре чемпионата России.

«Спартак» набрал 12 очков и располагается на 7-й строчке. 21 сентября команда Деяна Станковича примет «Крылья Советов» в 9-м туре.