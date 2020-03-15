Валерий Карпин: «Главное, чтобы с «Локо» не было перенастроя»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча 22-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Локомотива». По словам специалиста, он уверен в правильном настрое команды.

— Головная боль есть всегда. Не в одном, так в другом, — сказал Карпин в эфире «Матч премьер». — Ребята опытные, все понимают, с настроем проблем не было и сегодня, надеюсь, тоже не будет.

По поводу игры с ЦСКА я был недоволен не всем матчем, а с того момента, когда ЦСКА остался вдевятером. Проблемы в голове прежде всего. Нельзя расслабляться, поверили, что вдевятером ЦСКА никогда не отыграется, а мы забьем еще. А до этого все нормально было.

Насчет настроя на сегодняшний матч я не переживаю, главное, чтобы не было перенастроя.

Трансляция матча «Ростов» — «Локомотив»