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Валерий Карпин: «Еременко не сыграет с «Уфой» по медицинским показателям»

16:22
Валерий Карпин. Фото ФК «Ростов»
Валерий Карпин. Фото ФК «Ростов»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью пресс-службе клуба поделился ожиданиями от матча 4-го тура Тинькофф-РПЛ против «Уфы». По словам специалиста, хавбек команды Роман Еременко не примет участия во встрече по медицинским показателям, а о состоянии новичка команды Дмитрия Полоза он пока не может сказать ничего конкретного.

— Состав «Ростова» недавно пополнил Дмитрий Полоз, как оцените его готовность к сегодняшней игре?

— Оценить готовность только с его слов можно. Он не тренировался ни одной тренировки, к команде присоединился вчера вечером. Не могу оценить его состояние, только с его слов. Вроде бы нормальное.

— В составе сегодня много новых игроков. Отсутствует Еременко. С чем это связано?

— Много новых игроков? Три новых игрока, по-моему, сегодня. Не думаю, что это много. А Еременко отсутствует по медицинским показателям — ему нежелательно играть на искусственном поле, потому что 99 процентов, что в последующих играх потом бы были проблемы и он мог на две-три недели вылететь.

Уфа — Ростов

Дополнительная информация:

http://www.fc-rostov.ru/press/news/13754

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