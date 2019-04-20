Валерий Карпин: "Что сегодня случилось? Три пропустили, один сами себе забили"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в эфире телеканала "Матч Премьер" подвел итоги матча 24-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (0:3).

– Что сегодня случилось? Ничего не случилось. Три пропустили, один сами себе забили. В концовке надо было отыграваться, поэтому на третий гол не обращал внимания. В плане настроя претензий к "Ростову" нет, – сказал Карпин.

"Ростов" с 35 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. "Оренбург" с 35 баллами располагается на 6-й строчке.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр