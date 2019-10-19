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Валерий Карпин: «Было ощущение, что команда из ДЮСШ играет против мужиков»

21:18
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился эмоциями от разгрома в матче 13-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:6).

19&nbsp;октября. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; 6:1. Капитан хозяев Артем Дзюба (№22) оформил хет-трик.Уничтожение Карпина — триумф Дзюбы. «Зенит» легко разделался с «Ростовом»

— Почему так получилось? Потому что! — заявил Карпин в эфире «Матч Премьер». — Полкоманды со сборных не вернулись. Вы спрашивали до игры, в каком состоянии вернулись сборники. Вот получили ответ.

Ни группа атаки, ни оборона — никто не был сегодня готов к матчу. Если так относиться к игре, такие результаты будут встречаться регулярно.

Второй тайм понравился больше, чем первый: да, мы опять пропустили три гола, но хотя бы была какая-то контригра. Первый тайм — это избиение младенцев. Было ощущение, что команда из ДЮСШ играет против мужиков. Во втором тайме наши игроки хоть что-то делали.

Два пенальти? Ничего не видел, но раз ВАР был, значит, посмотрели. Для исправления ситуации есть неделя. Кто-то вернется к нормальной форме, кто-то — нет, увидим.

Зенит — Ростов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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