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Гладилин: «Может быть, в первых матчах после возобновления сезона Промес будет выходить на замену»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин высказался о том, что нападающий Квинси Промес пропустит все сборы московской команды.

«Конечно, это плохо для команды и для Квинси. Промес — ведущий игрок команды. На последнем сборе всегда наигрывается стартовый состав, поэтому желательно, чтобы Квинси бы там был. После такого большого перерыва необходимо сыграться с командой и не важно, в какой футболист форме и какого он уровня. Взаимопонимание на поле крайне необходимо налаживать на сборах.

Что касается его физических кондиций, то я не сомневаюсь, что они будут в норме. Промес тренируется и следит за собой. Может быть, Квинси в первых матчах после возобновления сезона будет выходить на замену, я не исключаю этого, но это уже решать тренерскому штабу. Промес — сильный футболист, он быстро найдет общий язык на поле», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

Промес пропустил два первых сбора «Спартака» в ОАЭ и не полетел с командой на третий зимний сбор в Турции. 11 января СМИ информировали, что 31-летний нападающий подозревается в передаче 250 тысяч евро Зигфриду Уортелу, обвиняемому в торговле наркотиками, в качестве компенсации за пропавшую партию кокаина.

Позднее в «Спартаке» сообщили, что нидерландец попросил у руководства клуба разрешить ему тренироваться по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.

 

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-vozmozhno-v-pervy-h-matchah-promes-budet-vy-hodit-na-zamenu/
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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