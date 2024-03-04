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4 марта, 21:29

Наумов похвалил Личку после победы «Динамо» над «Локомотивом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал поражение железнодорожников от «Динамо» (1:2) в 19-м туре РПЛ.

«Сейчас трудно сказать, или это «Локомотив» так плохо сыграл, или хорошо — «Динамо». Потому что можно сегодня говорить о том, что Личка подготовил бело-голубых, как на первый матч. А «Локомотив» вышел, будто он 10-ю игру играет подряд, и в этом разница. Мне кажется, что Личка очень здорово выглядит как главный тренер. По одной игре очень сложно судить, нужно смотреть дальше, как будут обстоять дела, но то, что «Локомотив» выглядит не очень хорошо, это мы увидели», — приводит слова Наумова «Евро-Футбол.Ру».

«Динамо» занимает третье место, команда отстает от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.

Источник: Евро-Футбол.Ру
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Марцел Личка
Николай Наумов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
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