Гладилин — об отставке Деограсии: «Когда нет результата принимается решение об увольнении»

Бывший тренер «Спартак» Валерий Гладилин назвал причину отставки Давида Деограсии из «Оренбурга».

«Я не знаю до конца. Еще весь сезон впереди, но раз в него уже не верят руководители, значит это их решение. Что там произошло, по каким обстоятельствам это произошло нельзя сказать. Пару игр выиграют и все исправится. Когда нет результата принимается решение об увольнении, это нормальный процесс», — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

После 10 туров «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков.