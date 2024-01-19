Валерий Гладилин: «Если «Спартак» не претендует на чемпионство, Абаскаль команде не нужен»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин предположил, могут ли уволить главного тренера Гильермо Абаскаля по ходу сезона.

«Абаскаль уже давно подвис, — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина. — На протяжении всего сезона он не может определиться со стартовым составом и наладить игру команды. Этого и не будет сразу после возобновления чемпионата. Основного костяка у команды нет. У Абаскаля все 20 человек — игроки стартового состава, а это проблема. Не сомневаюсь в том, что «Спартаку» будет тяжело после возобновления сезона. Попасть в медали красно-белым будет очень непросто. Думаю, «Спартак» займет место в пятерке по итогам сезона. Если «Спартак» не претендует на чемпионство, такой тренер команде не нужен».

Ветеран красно-белых заявил, что команда не сможет побороться за титул чемпиона России в этом сезоне.

«Могут ли уволить Абаскаля по ходу второй части чемпионата? Конечно. Но пока есть шансы на победу в Кубке. Это для «Спартака» лакмусовая бумажка. С борьбой за чемпионство все понятно», — сказал Гладилин.

После 18 туров «Спартак» с 30 очками занимает пятое место в РПЛ.