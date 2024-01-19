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Валерий Гладилин: «Если «Спартак» не претендует на чемпионство, Абаскаль команде не нужен»

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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин предположил, могут ли уволить главного тренера Гильермо Абаскаля по ходу сезона.

«Абаскаль уже давно подвис, — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина. — На протяжении всего сезона он не может определиться со стартовым составом и наладить игру команды. Этого и не будет сразу после возобновления чемпионата. Основного костяка у команды нет. У Абаскаля все 20 человек — игроки стартового состава, а это проблема. Не сомневаюсь в том, что «Спартаку» будет тяжело после возобновления сезона. Попасть в медали красно-белым будет очень непросто. Думаю, «Спартак» займет место в пятерке по итогам сезона. Если «Спартак» не претендует на чемпионство, такой тренер команде не нужен».

Ветеран красно-белых заявил, что команда не сможет побороться за титул чемпиона России в этом сезоне.

«Могут ли уволить Абаскаля по ходу второй части чемпионата? Конечно. Но пока есть шансы на победу в Кубке. Это для «Спартака» лакмусовая бумажка. С борьбой за чемпионство все понятно», — сказал Гладилин.

После 18 туров «Спартак» с 30 очками занимает пятое место в РПЛ.

Источник: bookmaker-ratings.ru
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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Бенхамин Гарре

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Джон Кордоба

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Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

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