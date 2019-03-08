Валерий Газзаев: "Спартак" играл неплохо, действовал очень агрессивно с самого начала встречи"

Знаменитый отечественный тренер, четырехкратный чемпион страны и обладатель Кубка УЕФА, сейчас зампреда Комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев в интервью "СЭ" поделился мнением об игре "Спартака" в матче 18-го тура чемпионата России против "Краснодара"​.

– Владельцу "Спартака" Леониду Федуну понравилась игра "Спартака". А вам?

– В целом "Спартак" играл неплохо, действовал очень агрессивно с самого начала встречи, забил быстрый мяч и имел еще моменты. Но во втором тайме лучше выглядел уже "Краснодар" – и физически, и по числу созданных голевых шансов. После замены Луиза Адриану в атаке "Спартака" стало жидковато. Мне нравилось, как действует пара форвардов Адриану – Зе Луиш, это интересный атакующий тандем, где Луиз дополняет напарника из глубины. В общем, счет 1:1 я бы не назвал закономерным. Все-таки ближе к победе были гости.

Забегая вперед, скажу: вопросы вызвал и старт "Локомотива", который не удержал преимущество, принимая дома "Крылья Советов". А ведь у железнодорожников серьезный состав, и никто не снимал высоких задач. Если кто-то хочет составить реальную конкуренцию "Зениту" в этом чемпионате, то нельзя терять очки с командами из середины таблицы. (Дмитрий Симонов)

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