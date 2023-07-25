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Сегодня, 11:00

Газзаев: «За ЦСКА становится тревожно. Почему команда вошла в сезон без новичков?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает с нынешним составом армейцам нереально бороться за золотые медали.

— Про ЦСКА я уже не раз говорил. Где усиление? Команда Владимира Федотова в прошлом сезоне завоевала серебряные и выиграла Кубок. Значит, надо двигаться поступательно. Теперь у армейцев должна быть только одна цель — золотые медали. Но как с таким составом можно претендовать на чемпионство? Почему ЦСКА вошел в сезон без новичков? Я же вам как-то говорил, что есть Акинфеев, Мойзес, Роша, Чалов, Зайнутдинов, вернется в строй Обляков. Вот и все. А остальные позиции нужно было укреплять!

А сейчас еще и пошел вал травм центральных защитников. Дивеев, Агапов, Роша... Положение становится почти критическим. Что теперь делать? Смогут ли москвичи в ближайшее время решить кадровые проблемы? Большой вопрос без ответа. За ЦСКА становится тревожно. Особенно после игры в Екатеринбурге. Армейцы почти ничего не создали. В первом тайме был момент у Чалова, на этом все и закончилось... «Урал», на мой взгляд, победил заслуженно.

Вообще, мне кажется, что Чалов играет не на оптимальной позиции. Именно он, а не Заболотный должен действовать на острие атаки. Федор играет из глубины и не может раскрыть все свои лучшие качества. Он прирожденный бомбардир, хорошо чувствует голевые ситуации. Ему надо завершать атаки.

То же самое можно сказать и про Мойзеса. Он не от хорошей жизни играет центрального защитника, порой действует вальяжно. Его тянет вперед. Он же левый латераль.

Повторюсь, если команда претендует на чемпионство, то она должна каждый год освежать две-три позиции. Необходимо постоянно поддерживать высокий уровень конкуренции, — сказал «СЭ» Газзаев.

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Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
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