Защитника «Динамо» Бальбуэна не предлагали другим российским клубам

По информации «СЭ», защитника «Динамо» Фабиана Бальбуэна не предлагали другим клубам. Также сообщалось, что сам футболист не рассматривал другие варианты возвращения в Россию, кроме бело-голубых. Тема вообще не обсуждалась.

Отмечатся, что у Бальбуэна, игроков «Спартака» Алексиса Дуарте и Хесуса Медины один агент, который встречается с разними клубами, чтобы обсуждать потенциальные трансферы. Однако это не значит, что он говорил о возможном переходе Бальбуэна в другую команду.

Ранее издание Metaratings.ru сообщило, что игрока предложили «Спартаку».