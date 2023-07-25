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Сегодня, 11:00

Защитника «Динамо» Бальбуэна не предлагали другим российским клубам

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Фабиан Бальбуэн.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По информации «СЭ», защитника «Динамо» Фабиана Бальбуэна не предлагали другим клубам. Также сообщалось, что сам футболист не рассматривал другие варианты возвращения в Россию, кроме бело-голубых. Тема вообще не обсуждалась.

Отмечатся, что у Бальбуэна, игроков «Спартака» Алексиса Дуарте и Хесуса Медины один агент, который встречается с разними клубами, чтобы обсуждать потенциальные трансферы. Однако это не значит, что он говорил о возможном переходе Бальбуэна в другую команду.

Ранее издание Metaratings.ru сообщило, что игрока предложили «Спартаку».

21 июля стало известно, что Бальбуэна снова стал капитаном бело-голубых. В прошлом году 31-летний парагваец приостановил контракт с «Динамо» и на протяжении сезона выступал за «Коринтианс». В это время капитаном команды был Фомин.

ФК Динамо (Москва)
Фабиан Бальбуэна
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
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П
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Оренбург

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