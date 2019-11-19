Валерий Газзаев: «Российские футболисты играют в маленький футбол за большие деньги»

Интервью «СЭ» дал выдающийся российский тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион страны, сейчас — зампред комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев.

— Получается, не до конца соответствуем требованиям современного футбола. Потому и проигрываем в Европе.

— Совершенно верно. Это видно по матчам Лиги чемпионов и Лиги Европы, где наши команды и футболисты сталкиваются с иной манерой ведения игры, — отметил Газзаев. — И по факту получается, что пока из российских футболистов за рубежом востребован только Головин. Есть еще Черышев, но он по факту полностью является продуктом испанской школы.

К сожалению, многие довольствуются тем, что чего-то добиваются во внутреннем чемпионате. Но как только попадаем на матчи с соперниками уровня сборной Бельгии, «Лейпцига», «Ювентуса» и даже с куда менее именитыми европейскими командами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, то получаем обидные результаты.

Вот и выходит, что российские футболисты играют в маленький футбол за большие деньги. А в Европе надо прыгать выше головы. Там совсем другой уровень и совсем другие принципы. К такому футболу мы и должны стремиться.

Валерий Газзаев: «Многие российские футболисты играют в маленький футбол за большие деньги»