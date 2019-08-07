Валерий Газзаев - о том, что произошло с "Аланией" в 2011 – 2013 годах

Сегодня легендарному российскому тренеру и футболисту Валерию Георгиевичу Газзаеву исполняется 65 лет. В преддверии круглой даты мы сделали с обладателем Кубка УЕФА и четырехкратным чемпионом России большое интервью – про детство, карьеру игрока, тренерские достижения и жизненные принципы.

– Ваш взгляд на то, что произошло с "Аланией" в 2011 – 2013 годах?

– К сожалению, хватает людей, которые откровенно спекулируют на этой теме. Но все, что мы от них слышим, – это лишь домыслы и мнения, но не факты. А факты и истина – это наши реальные поступки.

В 2011 году меня пригласили во Владикавказ, чтобы возродить традиции и славу родного для меня клуба. Естественно, я не мог не согласиться, хотя имел достаточно много предложений, от которых отказался. Я встречался с руководством республики, мы обсуждали планы по развитию клуба, строительству стадиона, детской академии и другой инфраструктуры (хотя уже тогда у "Алании" хватало долгов). У нас была разработана четкая стратегия развития клуба, нацеленная прежде всего на местных игроков – более половины футболистов являлись воспитанниками осетинского футбола, и порядка восьми-девяти из них регулярно выходили в стартовом составе.

Кстати, моим первым вопросом на той встрече был: "Почему же вы не подали заявку для участия в проекте ЧМ-2018?!" Внятного ответа не получил – все кивали друг на друга: "Да мы как-то не подумали…". Считаю, это была полнейшая халатность правительства республики, которое проворонило великолепную возможность получить шикарную инфраструктуру: стадион, базу, аэропорт, дороги, гостиницы. В России не так много регионов и команд с большими футбольными традициями, историей и достижениями: считаю, у Владикавказа могли быть хорошие шансы стать городом ЧМ-2018, представителем Кавказа, но для этого властям следовало хотя бы пальцем пошевелить. Я сокрушался, что республика осталась в стороне от ЧМ-2018. Но к тому моменту поезд уже ушел.

2011 год получился для "Алании" успешным. Еще выступая в ФНЛ, команда под руководством моего сына Владимира Газзаева вышла в финал Кубка России, благодаря этому попала в еврокубки, а также добилась права выступать в премьер-лиге. Важно, чтобы у такой республики, как Северная Осетия, был свой постоянный представитель в высшем дивизионе отечественного футбола.

Но после первого же года, непосредственно перед стартом в РФПЛ, начались финансовые трудности. Отмечу, что на протяжении всей истории футбольного клуба "Спартак"/"Алания" (Владикавказ) он всегда финансировался за счет регионального бюджета. Единственным исключением стал этот год, удалось найти крупного спонсора в лице компании "РусГидро", которая перечислила клубу порядка 40 миллионов долларов. 15 из них сразу же ушли на погашение долгов "Алании", которые были накоплены еще до 2011 года. Сезон в премьер-лиге, к сожалению, получился для команды тяжелейшим. Спастись от вылета не удалось.

После этого была поставлена цель снова вернуться в высший дивизион, силами преимущественно местных молодых футболистов. Несмотря на то, что клуб испытывал много проблем организационного характера, команда получилась с потенциалом. Еще за 10 туров до финиша она шла на втором месте с отрывом в 9 очков. При этом жили и играли в долг – задержки заработной платы достигали семи месяцев, невозможно было решать операционные вопросы. В итоге состоялась моя встреча с руководством правительства Северной Осетии, где я потребовал своевременных выплат для команды, на что получил ответ: "Мы не можем больше содержать профессиональный футбольный клуб, средств в бюджете нет. Снимайтесь с соревнований". Я ответил, что делать этого категорически нельзя – и надо продолжать поиски возможностей для сохранения клуба. Мне было сказано: "Таких возможностей нет". Я сказал: "Тогда сами приезжайте и объявите о роспуске команды". В результате тогдашний председатель правительства Северной Осетии приехал в расположение "Алании" и сделал такое объявление.

Теперь, что касается футбольной базы "Алании". В ту пору экспертная комиссия постановила, что база находится в аварийном состоянии, поскольку она не реконструировалась более 20 лет. По решению главы республики, которому я доложил о ситуации, на реконструкцию было выделено три миллиона долларов. Проект и ремонтные работы поручили Управлению капитального строительства при правительстве Северной Осетии. Работы начались. Однако позднее было объявлено, что выделенные ранее средства переводятся на другой объект. И естественно, база осталась в том же состоянии.

Конечно же, я очень сожалею, что клуб с такими традициями постигла подобная судьба. Последние семь лет команда прозябает в самой нижней лиге российского футбола. Увы, "Алания" – лишь один из десятков клубов, которые за последние годы снимались с соревнований и теряли профессиональный статус из-за финансовых проблем. Сама система финансирования российского футбола способствует тому, что регулярно происходят банкротства и финансовые трудности. Уверен, что профессиональные клубы и профессиональный спорт должны финансироваться исключительно за счет частных инвестиций и государственно-частного партнерства, которое сейчас активно внедряется во все сферы нашей деятельности. (Дмитрий Симонов)

Полностью интервью Газзаева