Валерий Газзаев - о Карвалью, Вагнере и Акинфееве

Сегодня легендарному российскому тренеру и футболисту Валерию Георгиевичу Газзаеву исполняется 65 лет. В преддверии круглой даты мы сделали с обладателем Кубка УЕФА и четырехкратным чемпионом России большое интервью – про детство, карьеру игрока, тренерские достижения и жизненные принципы.

​– Карвалью – самый талантливый игрок из тех, кого вам довелось тренировать?

– Наверное, да. Талантище! Но насколько он был талантлив, настолько и… (Подбирает слово.)

– Ленив.

– …не очень любил работать (смеется). Его талант был на уровне Роналдиньюи Зидана. У Карвалью не было слабых мест, кроме одного. Быстро набирал вес. А в футболе умел все. Очень сожалею, что соразмерная его одаренности карьера у него не сложилась. Большой мастер мог пойти далеко. Похожие слова относятся и к Жо. Исключительно его вина, что парень так и не стал великим игроком, – рановато почувствовал вкус денег и звук медных труб. Огромную роль в истории ЦСКА сыграл и Вагнер.

– Как вы находили на него управу?

– Я пять лет подряд ездил на форум элитных тренеров Европы и однажды встретился там с Вандерлеем Лушембургу, который в тот момент возглавил "Реал" Мадрид. Разговорились про психологию бразильских игроков – мне было интересно глубже понять специфику работы с представителями этого народа. Вандерлей меня спросил: "Как вам вообще удается ладить с Вагнером?! Его же нельзя встроить ни в какие тактические рамки!" Я ответил: "А у нас с ним все великолепно!"

У сильных игроков часто непростой характер, но именно они дают результат. Умение тренера состоит в том, чтобы не избавляться от игроков, а встраивать их в систему командных действий. В ход идут и кнут, и пряник, и все остальное.

В одном из матчей я поменял Вагнера за пять минут до конца первого тайма. Естественно, сделал это специально – воспитательный момент. Для него это был удар. Затем он был сослан в дубль на три дня. Потом состоялся разговор, я вернул его в основной состав. Это было перед игрой со "Спартаком". В ней Вагнер забил три мяча и сыграл фантастический матч. В Кубке УЕФА и чемпионате России стал лучшим бомбардиром.

– Вы помните день, когда впервые обратили внимание на вратаря-школьника Игоря?

– Я, можно сказать, случайно попал на финал первенства Москвы среди юношей в Лужниках. Кажется, осенью 2002-го. В воротах одной команды стоял Акинфеев. Сразу обратил внимание, что мальчик хорошо играет ногами. Диктор объявил, что это голкипер футбольной школы ЦСКА. Через некоторое время у меня получил травму один из вратарей. Мне порекомендовали какого-то голкипера на подмену, на что я ответил: "А вот там в школе есть мальчик. Его и привезите!" Привезли. По-моему, ему не было и 16 лет. Когда встал в ворота, игроки начали ему дубасить, руки отбивать, издевались. Но он произвел очень хорошее впечатление. Я сказал: "Больше отсюда – никуда. Теперь ты здесь". То есть Акинфеев попал в основной состав, вообще минуя дубль.

Зимой во время предсезонной подготовки в Израиле играли с местной сборной. Я поставил в ворота Игоря. Выиграли 1:0. Подошел Авраам Грант, тренер израильтян: "Говори, что за парень?" "Да ему 16 лет!" Грант наотрез отказывался в это верить. Я усмехнулся в ответ: "У него большое будущее, увидишь". Свою роль сыграли и обстоятельства – травму получил Вениамин Мандрыкин, и я рискнул поставить Акинфеева в стартовый состав. Наверное, это тоже судьба.

На протяжении всей своей тренерской карьеры придерживался принципа: молодым талантливым футболистам надо давать возможность проявить себя. Им свойственна нестабильность – значит, надо набраться терпения. У многих талантливых игроков не складывалась карьера из-за неудачного перехода из детско-юношеского футбола во взрослый и из-за недоверия тренеров. Многие ведь как поступают: поставил молодого, с первого раза не пошло, упек его в запас, дальше парень поехал по арендам и навсегда остался на вторых ролях.

Тот же Акинфеев начал блестяще. Потом пропустил три мяча в Калмыкии. В следующем матче играл другой голкипер, я дал Игорю паузу. А затем снова выпустил его. И так прошло его становление. И на протяжении вот уже 17 лет Акинфеев доказывает, что он – лучший.(Дмитрий Симонов)

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