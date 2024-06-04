Источник: Марко Николич согласовал двухлетний контракт с ЦСКА

Сербский тренер Марко Николич согласовал двухлетний контакт с ЦСКА, сообщает «Чемпионат».

По данным источника, переговоры по назначению 44-летнего специалиста на финальной стадии. В ближайшие дни серб официально станет главным тренером ЦСКА.

3 июня ЦСКА объявил об увольнении Владимира Федотова с поста главного тренера клуба. Он возглавлял армейцев с лета 2022 года.

Последним местом работы Николича был «Шабаб Аль-Ахли», который он покинул 30 мая этого года. До работы в команде из ОАЭ серб тренировал московский «Локомотив».