Клаудиньо: «Этот сезон очень хороший, топ»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо подвел завершившегося сезона в России.

«Я играю, не люблю говорить. Мы завоевали три трофея, этот сезон очень хороший, топ», — цитирует ТАСС Клаудиньо.

В сезоне-2023/24 Клаудиньо сыграл 43 матча во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 9 результативных передач.