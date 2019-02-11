Валерий Газзаев: "Надеюсь, что лимит на легионеров в принципе отменят"

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев в эксклюзивном интервью "СЭ" признался, что выступает за отмену лимита на легионеров.

– Надеюсь, что лимит на легионеров в принципе отменят – он совсем не нужен. Только в естественной и жесткой конкуренции с иностранцами в стране появятся настоящие футболисты. А когда мы предоставляем отечественным игрокам льготы – это ни к чему хорошему не приводит. Футболисты, выигрывавшие Кубок УЕФА с ЦСКА и "Зенитом", а потом взявшие бронзу Евро-2008, выросли безо всяких лимитов. А сейчас на клубном уровне, на международной арене результатов нет. Если бы ситуацию не спасло выступление сборной на домашнем ЧМ-2018, все выглядело бы плачевно, – сказал Газзаев.

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