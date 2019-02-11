Валерий Газзаев: "Если "Зенит" упустит чемпионство, то ответственность будет лежать на игроках и тренерах"

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев в эксклюзивном интервью "СЭ" прокомментировал шансы "Зенита" на победу в чемпионате России и оценил работу питерской команды в зимнее трансферное окно.

– Сначала – по игрокам. Ракицкого знаю давно – он начинал играть за "Шахтер" десять лет назад, тогда я работал на Украине, в Киеве. Что могу про него сказать: опытный, квалифицированный футболист, который являлся ключевым игроком обороны как в Донецке, так и в сборной. Приобретение очень хорошее – его физические данные, техническое оснащение, опыт непременно помогут "Зениту".

Приятное впечатление оставлял всегда и Азмун. Если раньше у петербуржцев не было в атаке альтернативы Дзюбе, теперь она появилась. А Барриос выделялся в составе Колумбии на чемпионате мира – системообразующий, цементирующий игрок оборонительного плана. Так что приобретены три высококлассных футболиста. Теперь задача – правильно их интегрировать в командные действия. Контрольные матчи позволят осуществить этот процесс и, еще раз повторю, результаты в них болельщикам не всегда стоит воспринимать близко к сердцу.

Тем не менее, "Зенит" с отрывом лидировал почти всю первую часть сезона. Учитывая колоссальные возможности при комплектовании, если сине-бело-голубые уступят золото, то ответственность за это будет исключительно на игроках и тренерском штабе, – сказал Газзаев. (Дмитрий Симонов)

Полное интервью с Газзаевым читайте – здесь