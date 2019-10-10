Валерий Газзаев: «Чалову хочется пожелать большей стабильности»

Интервью знаменитого отечественного тренера, сейчас депутата Госдумы РФ Валерия Газзаева — об успехах «Ростова», «Локомотива» и «Зенита», проблемах «Динамо», селекции и новом тренере «Спартака» и составе сборной.

— В этом сезоне блещут молодые форварды — Азмун, Шомуродов, Соболев. Правда, немного сдал Чалов. Лично вам кто из них больше нравится?

— Шомуродов. Это игрок, оснащенный современными качествами форварда. Соболев, конечно, тоже выделяется, ведь для любого нападающего правильная оценка — это его голы. Но у него другой стиль, чем у Шомуродова и Азмуна. Последние двое- более гибкие игроки, которые действуют по всему фронту атаки. А Соболев все-таки зависимый футболист, ему нужны хорошие фланговые передачи и игроки. При этом у него блестящее чувство гола. В принципе, он мне тоже нравится — габаритный игрок с хорошими физическими данными, успешно играющий головой. В то же время у Шомуродова и Азмуна очень высокое исполнительское мастерство и неплохие индивидуальные качества.

А вот Чалову хочется пожелать большей стабильности. В прошлом году Федор стал лучшим бомбардиром, то есть сам очень высоко поднял планку. И сегодня все мы — специалисты, журналисты, болельщики — ждем от него более высокого качества игры и бомбардирских достижений. Федор должен это понимать. (Дмитрий Симонов)

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