Баринов: «Семин есть Семин, его никем не заменишь в «Локомотиве», он еще полон энергии»

Известный актер и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился своими мыслями о том, кто мог бы занять пост главного тренера московской команды.

«Комппер, Лоськов, Черевченко или Семин? Хватит одного Семина, а остальные могут быть рядом, он бы с ними со всеми сработался — и с Пашининым, и с Лоськовым. Черевченко сам по себе достаточно самостоятельная единица, со своим штабом мог бы поработать, мог бы как ученик с Юрием Павловичем поработать. Вообще, конечно, я за Семина, потому что Семин есть Семин, его никем не заменишь, тем более, у него еще есть время, я имею в виду возраст. Он еще полон энергии и запросто мог бы работать, но дело-то не в этом.

Вообще говоря, сейчас не до футбола, но, если только хотят, чтобы народ не возмущался, то могут послушать людей и вернуть Семина, он еще может. Что он, болеет, что ли? Или что с ним не так в его-то возрасте? Он в нормальной форме, великолепно рассуждает. А потом, мне ли говорить про его возраст? Он моложе меня на год", — приводит слова Баринова Betonmobile.ru.

Напомним, что немец Маркус Гисдоль покинул свой пост главного тренера «Локомотива» по собственному желанию. С этого момента команду готовит временно исполняющий обязанности главного тренера Дмитрий Лоськов.

По итогам 21 тура «Локомотив» располагается на седьмой строчке с 31 набранным очком в таблице РПЛ.