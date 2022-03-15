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15 марта, 23:47

Баринов: «Семин есть Семин, его никем не заменишь в «Локомотиве», он еще полон энергии»

Актер Баринов поделился мыслями о том, кто мог бы занять пост главного тренера «Локомотива»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Известный актер и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился своими мыслями о том, кто мог бы занять пост главного тренера московской команды.

«Комппер, Лоськов, Черевченко или Семин? Хватит одного Семина, а остальные могут быть рядом, он бы с ними со всеми сработался — и с Пашининым, и с Лоськовым. Черевченко сам по себе достаточно самостоятельная единица, со своим штабом мог бы поработать, мог бы как ученик с Юрием Павловичем поработать. Вообще, конечно, я за Семина, потому что Семин есть Семин, его никем не заменишь, тем более, у него еще есть время, я имею в виду возраст. Он еще полон энергии и запросто мог бы работать, но дело-то не в этом.

Вообще говоря, сейчас не до футбола, но, если только хотят, чтобы народ не возмущался, то могут послушать людей и вернуть Семина, он еще может. Что он, болеет, что ли? Или что с ним не так в его-то возрасте? Он в нормальной форме, великолепно рассуждает. А потом, мне ли говорить про его возраст? Он моложе меня на год", — приводит слова Баринова Betonmobile.ru.

Напомним, что немец Маркус Гисдоль покинул свой пост главного тренера «Локомотива» по собственному желанию. С этого момента команду готовит временно исполняющий обязанности главного тренера Дмитрий Лоськов.

По итогам 21 тура «Локомотив» располагается на седьмой строчке с 31 набранным очком в таблице РПЛ.

Источник: https://betonmobile.ru/
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ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
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 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
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 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
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 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
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 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
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 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
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