РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Вадим Васильев: «В России стилистика футбола такая же, как в Европе 20 лет назад»

21:43
Теги:

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев на встрече в клубе Sport Connect поделился впечатлениями о стиле, в котором играют команды РПЛ.

— В России действительно не доверяют молодым, — сказал Васильев. — Игроку 21-23 года, но он все еще считается молодым и перспективным. В конце прошлого года был на одном из матчей РПЛ со спортивным директором «Лилля». Обратили с ним внимание, что стилистика футбола — такая же, как была в Европе 20 лет назад. Хотя это свойственно не только России... (Дмитрий Гирин)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир