Вадим Шаблий: "Малиновского в "Спартак" или другой российский клуб не отдам"

Футбольный агент Вадим Шаблий в эфире "СЭ" отметил, что не готов предлагать российским клубам полузащитника Руслана Малиновского, который выступает в чемпионате Бельгии.

– Когда эта вся критика вылилась на Кононова, я сразу сказал, что игроков в "Спартак" давать не хочу. Хотя у меня есть друзья там. Луис Адриано, Фернандо, Ещенко. Не могу сказать, что это прям друзья, но мы общаемся.

Если есть проблем в "Спартаке", то виноват Кононов. Или виноват Шаблий. Да, "Спартаку" был интересен Руслан Малиновский, у которого отличная статистика в Бельгии. Но я его не отдам в "Спартак" или любой другой российский клуб. Потому что считаю, что он должен играть в топ-3 лигах. Но я за деньги его не отдам.