18:43 | Футбол — РПЛ

Вадим Рыбаков назначен гендиректором "Ростова"

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Новым генеральным директором "Ростова" стал Вадим Рыбаков, сообщает официальный сайт клуба.

- Вадиму Алексеевичу 47 лет, у него высшее образование и большой управленческий опыт, - говорится в сообщении. -  Ранее Рыбаков возглавлял инвестиционную компанию "Южный Капитал".

 

Ранее пост генерального директора "Ростова" покинул Константин Волосов. Он занимал эту должность с октября 2017 года.

"Ростов" в прошлом сезоне занял девятое место в чемпионате России, набрав 41 очков в 30 матчах.

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http://www.fc-rostov.ru/press/news/12609

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