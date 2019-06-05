Вадим Рыбаков назначен гендиректором "Ростова"

Новым генеральным директором "Ростова" стал Вадим Рыбаков, сообщает официальный сайт клуба.

- Вадиму Алексеевичу 47 лет, у него высшее образование и большой управленческий опыт, - говорится в сообщении. - Ранее Рыбаков возглавлял инвестиционную компанию "Южный Капитал".

Генеральным директором ФК «Ростов» назначен Вадим Рыбаков



Вадиму Алексеевичу 47 лет, у него высшее образование и большой управленческий опыт. Ранее Рыбаков возглавлял инвестиционную компанию «Южный Капитал» pic.twitter.com/t1PUDytMhM — Football Club Rostov (@rostovfc) 5 июня 2019 г.

Ранее пост генерального директора "Ростова" покинул Константин Волосов. Он занимал эту должность с октября 2017 года.

"Ростов" в прошлом сезоне занял девятое место в чемпионате России, набрав 41 очков в 30 матчах.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр