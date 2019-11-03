Вадим Карпов: «Была очень грубая игра от Азмуна»

Защитник ЦСКА Вадим Карпов прокомментировал ничью с «Зенитом» (1:1) в матче 15-го тура чемпионата России. На 54-й минуте встречи армейцы остались в меньшинстве после удаления Яки Бийола.

— Тот ли это случай, когда ничья равносильна победе?

— Мы играли и всегда будем играть только на победу. Но удаление сказалось, оно повлияло на ход матча. Во втором тайме после него все атаки были в нашу сторону. Физически, да и морально, когда играешь против Дзюбы, это тяжело.

— Насколько сильным был предстартовый мандраж?

— Конечно, волнение было, но со стартовым свистком оно пропало.

— Как оцените голевую комбинацию?

— Игорь очень хорошо выбил мяч, а Влашич с Чаловым здорово разобрались у чужих ворот. Этот гол нам помог, на второй тайм выходили без волнения.

— Комментаторы матча сказали, что Азмун наиграл даже не на одну красную карточку, а на две...

— Решать не мне, а судье, но можно сказать, что да. Была очень грубая игра от него.

— Понимаете, что в семнадцать лет ни в чем не уступили маститым соперникам?

— Мне есть к чему стремиться.