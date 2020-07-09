Вадим Евсеев: «У Газизова есть все для успешной работы в «Спартаке»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев отреагировал на уход генерального директора клуба Шамиля Газизова на аналогичную должность в «Спартак».

— Вчера после игры с «Ростовом» Шамиль Газизов зашёл в раздевалку и сказал нам, что получил предложение от «Спартака», думал над ним и решил уйти, для него это вызов, — написал у себя в Instagram Евсеев. — Для ребят, для меня это было неожиданно. Но я прекрасно понимаю, о каком вызове он говорит. Посмотрите, «Уфа» растит не только игроков и тренеров, но и менеджмент.

Я рад за Шамиля Камиловича и рад, что такой человек будет работать в «Спартаке». И прежде всего желаю ему удачи, потому что его профессиональные качества общеизвестны. Все, что нужно для успешной работы на этой должности, у него есть.

За 10 лет Газизов сделал в Башкортостане очень качественный клуб. Выстроил структуру и это даёт свои плоды. И он никогда не ушёл бы из «Уфы», если бы это привело к проблемам у клуба.

Ему удачи, а мы продолжаем играть и решать те задачи, которые стоят перед командой.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун подтвердил, что Газизов займет должность генерального директора красно-белых, сменив на этом посту Томаса Цорна.