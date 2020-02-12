Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий и нападающий «Зенита» Артем Дзюба продолжают троллить друг друга через Instagram.

На этот раз российский специалист сравнил футболиста с котенком, который смотрит в зеркало и видит в нем льва.

— Дзюба у зеркала, — подписана картинка.

Ранее футболист сравнил специалиста с одним из героев шоу «Форт Боярд», которого пытаются столкнуть с места Паспарту, Пастам и Пасмюрай.

«Как Моуринью обрабатывает Дзюбу на предмет перехода в «Тоттенхэм». Слуцкий все показал