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Сегодня, 16:10

В «Зените» сообщили, что Вендел проходит углубленное медицинское обследование

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил «СЭ» на вопрос о будущем полузащитника Вендела.

«Вендел проходит углубленное медицинское обследование сегодня. По итогам будем смотреть дальше», — сказал Медведев «СЭ».

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошлом году он продлил свой контракт до 2027 года. В сезоне-2022/23 25-летний бразилец провел 33 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.

Вендел вернулся в Санкт-Петербург во вторник, 25 июля. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что футболист изъявил желание найти новый клуб.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
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Тимур Аюпов

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П
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Лукас Вера

Оренбург

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Хызыр Аппаев

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Факел

 1
Зелимхан Бакаев

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Зенит

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
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Ростов

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Зелимхан Бакаев

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