В «Зените» сообщили, что не интересовались летом Зиньковским

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе к нападающему «Крыльев Советов» Антону Зиньковскому.

Ранее сообщалось, что 26-летний российский футболист близок к переходу в «Спартак».

«Интересовался ли «Зенит» Зиньковским этим летом? Нет. Информация, что мы делали предложение «Крыльям Советов» по этому игроку, не соответствует действительности», — приводит слова Медведева Sport24.

В сезоне-2021/22 Зиньковский провел за «Крылья» 32 матча, забил 4 мяча и отдал 11 результативных передач. Контракт игрока с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.