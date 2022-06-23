Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 11:47

В «Зените» сообщили, что не интересовались летом Зиньковским

Читать «СЭ» в

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе к нападающему «Крыльев Советов» Антону Зиньковскому.

Ранее сообщалось, что 26-летний российский футболист близок к переходу в «Спартак».

«Интересовался ли «Зенит» Зиньковским этим летом? Нет. Информация, что мы делали предложение «Крыльям Советов» по этому игроку, не соответствует действительности», — приводит слова Медведева Sport24.

В сезоне-2021/22 Зиньковский провел за «Крылья» 32 матча, забил 4 мяча и отдал 11 результативных передач. Контракт игрока с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-23-medvedev-zenit-ne-delal-predlozheniye-krylyam-sovetov-po-zinkovskomu
Антон Зиньковский
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Александр Медведев (руководитель)
2
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Гимнастика для глаз: упражнения для улучшения зрения
За непреднамеренное убийство Марадоны восемь медиков предстанут перед судом
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Галицкий получит премию РФС за вклад в развитие футбола
Юри Алберто пока не прилетит в Санкт-Петербург в расположение «Зенита»
Йокич: «Уверен, Чеферин не хотел отстранять Россию. Это решение Запада»
В «Нижнем Новгороде» рассказали об интересе к Кутепову
Кутепов может продолжить карьеру в «Нижнем Новгороде»
Вильмар Барриос прилетел в Россию и приступил к тренировкам «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юри Алберто пока не прилетит в Санкт-Петербург в расположение «Зенита»

В РФС прокомментировали вопрос приглашения клубов из Крыма в российский футбол
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 00:00
Краснодар – Факел
 - : -
15.07 00:00
ЦСКА – Урал
 - : -
15.07 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
15.07 00:00
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
15.07 00:00
Ахмат – Спартак
 - : -
15.07 00:00
Торпедо – Сочи
 - : -
15.07 00:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
15.07 00:00
Химки – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости