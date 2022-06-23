В РФС прокомментировали вопрос приглашения клубов из Крыма в российский футбол

Член исполкома и вице-президент РФС Игорь Каменской прокомментировал возможность приглашения клубов из Крыма в систему российского футбола без последствий со стороны ФИФА и УЕФА.

«У нас все важное. Вы даже не представляете себе, какое большое количество усилий с самого начала прилагал РФС, чтобы постепенно интегрировать крымский футбольные ассоциации — занимаемся этим постоянно, поверьте. Важно не создать риски для общей системы управления футболом в стране и не дискредитировать взаимоотношения российского футбола с мировыми регуляторами. Вы пытались смешать эту тему с темой расширения чемпионата — а это разные истории», — сказал Каменской.

17 июня министр спорта России Олег Матыцин допустил участие клубов из Крыма, ДНР и ЛНР в российских соревнованиях.