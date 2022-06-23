Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 11:50

В РФС прокомментировали вопрос приглашения клубов из Крыма в российский футбол

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Член исполкома и вице-президент РФС Игорь Каменской прокомментировал возможность приглашения клубов из Крыма в систему российского футбола без последствий со стороны ФИФА и УЕФА.

«У нас все важное. Вы даже не представляете себе, какое большое количество усилий с самого начала прилагал РФС, чтобы постепенно интегрировать крымский футбольные ассоциации — занимаемся этим постоянно, поверьте. Важно не создать риски для общей системы управления футболом в стране и не дискредитировать взаимоотношения российского футбола с мировыми регуляторами. Вы пытались смешать эту тему с темой расширения чемпионата — а это разные истории», — сказал Каменской.

17 июня министр спорта России Олег Матыцин допустил участие клубов из Крыма, ДНР и ЛНР в российских соревнованиях.

Футбол
РПЛ
РФС
6
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Гимнастика для глаз: упражнения для улучшения зрения
За непреднамеренное убийство Марадоны восемь медиков предстанут перед судом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Зените» сообщили, что не интересовались летом Зиньковским

Галицкий получит премию РФС за вклад в развитие футбола
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 00:00
Краснодар – Факел
 - : -
15.07 00:00
ЦСКА – Урал
 - : -
15.07 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
15.07 00:00
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
15.07 00:00
Ахмат – Спартак
 - : -
15.07 00:00
Торпедо – Сочи
 - : -
15.07 00:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
15.07 00:00
Химки – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости