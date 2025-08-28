В «Зените» ответили, планирует ли клуб отказаться от поиска иностранных игроков из-за возможного ужесточения лимита

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможных изменениях в трансферной политике клуба в связи с приближающимся ужесточением лимита на легионеров в РПЛ.

«Есть ли у «Зенита» установка заниматься в ближайшие трансферные окна поиском исключительно российских футболистов для усиления? Бежать впереди паровоза — последнее дело», — сказал Медведев «СЭ».

Ожидается, что приказ об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ будет подписан в этом году.

С сезона-2022/23 в чемпионате России действует лимит 13 легионеров + 12 доморощенных игроков в заявке. При этом одновременно на поле могут находиться не более восьми легионеров.