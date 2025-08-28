Футболист Норманн обжаловал решение CAS по делу о расторжении контракта с «Ростовом»

Полузащитник катарской «Аль-Сайлии» Матиас Норманн решил обжаловать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о расторжении контракта с «Ростовом». Апелляцию рассмотрит Федеральный суд Швейцарии.

«CAS вынес решение по этому делу, и решение Международной федерации футбола (ФИФА) от 15 ноября 2023 года было подтверждено, за исключением исправления цифр. Господин Норманн оспорил решение CAS в Федеральном суде Швейцарии, и процедура продолжается», — цитирует ТАСС пресс-службу CAS.

29-летнего норвежца по решению CAS обязали выплатить 3,26 миллиона евро в виде компенсации за нарушение контракта без уважительной причины. До корректировки эта сумма составляла 2,92 миллиона евро.

В начале апреля 2025 года CAS подтвердил решение трибунала ФИФА признать Норманна виновным в расторжении контракта с «Ростовом».

20 августа 2023 года саудовский «Аль-Раед» объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали «Ростову». До этого футболист провел год в аренде в «Динамо». Норвежец играл в РПЛ с 2019 по 2023 год. За «Ростов» он в 56 матчах забил 2 гола и отдал 8 результативных передач.

26 июля 2025 года Норманн перешел из «Аль-Раеда» в «Аль-Сайлию».